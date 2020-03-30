Столичный ресторан намерен продолжить доставку обедов медикам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ресторан «Millionaire» совместно с агентством безопасности «Urpaq-VIP» намерен продолжить доставку обедов медикам. Об этом сообщил генеральный директор ресторана Асет Кимашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После окончания нерабочей недели, с 30 марта по 5 апреля, мы начнем договариваться с больницами, и если нам дадут разрешение, то мы доставим им обеды. Планируем, ориентировочно, за один раз обеспечивать обедом сотрудников одного медицинского учреждения», – сказал А.Кимашев.

27 марта ресторан «Millionaire» совместно с агентством безопасности «Urpaq-VIP», при поддержке акимата Есильского района столицы провели благотворительную акцию по доставке обедов для медицинских работников, которые лечат горожан, заразившихся коронавирусом и госпитализированных с подозрением на наличие вируса. Бесплатные обеды были доставлены 230 медицинским работникам в многопрофильную городскую детскую больницу № 3, новый тубдиспансер и в бывший отель «Рамада плаза», переоборудованный под больницу.