Столичный питомник для бродячих животных передадут в доверительное управление
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный питомник для бродячих животных передадут в доверительное управление. Об этом сообщил аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Объект построен по Тлендиева, где Астраханская трасса, на объездной. Этот объект пока сдается в эксплуатацию, сейчас ветсервис будет управлять, потом мы можем передать в доверительное управление. Есть волонтеры, энтузиасты хотят порядок навести. Мы будем с ними работать», - сказал Алтай Кульгинов журналистам в кулуарах совещания в столичном филиале партии Nur Otan.
Градоначальник добавил, что по питомнику все будет в рамках закона.
«Есть правила. Этим занимается ветсервис, когда мы в доверительное управление передадим - уже будет ответственность того, кто взял в управление».
Он также добавил, что деньги на питание животным тоже найдут.
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