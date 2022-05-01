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    12:18, 01 Май 2022 | GMT +6

    Столичный перекресток полностью закроют для движения на сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Средний ремонт дорожного полотна проводится по проспекту Кабанбай батыра на пересечении с Коргалжынским шоссе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    В связи с проведением ремонтных работ с 1 по 2 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке пересечения Коргалжынского шоссе и проспекта Кабанбай батыра.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции города.

    Ранее сообщалось о перекрытии движения для автотранспортных средств на участке от Коргалжынского шоссе до улицы Сарайшык с 29 апреля по 2 мая.


    Фото: Акимат города Нур-Султан

    Теги:
    Акимат Дороги Транспорт Астана
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