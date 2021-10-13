Столичный паратанцор завоевал лицензию на чемпионат мира в Корее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Польше завершился Международный лицензионный турнир по танцам. В соревнованиях принимало участие 120 спортсменов из 16 стран мира, передаёт МИА «Казинфрм» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Столичный спортсмен, мастер спорта международного класса Ардак Оторбаев завоевал две серебряные медали в одиночных выступлениях и в категории Combi Latina class1 и Combi Standart class2 две бронзовые медали в паре с танцовщицей из Нур-Султана Айданой Бегленовой.

По результатам турнира спортсмен стал обладателем лицензии на участие в чемпионате мира по паратанцам в Корее, который пройдёт в 2022 году.

Также спортсменка столичной школы Малика Муктарова завоевала в Польше четвёртое место, у танцовщицы уже есть лицензия на мировое первенство, которую она выиграла на кубке мира в Италии.

«В связи с карантинными ограничениями я не выступал в течение двух лет. Для меня это первые международные соревнования за долгое время. Но благодаря правильно поставленной тактике нашего тренера Алии Майдановны я быстро вошёл в колею и смог достойно выступить. Считаю, что вся наша сборная команда Казахстана выступила достойно, впереди чемпионат мира. Основной упор сейчас будем делать на подготовку, соперники ожидаются сильнейшие, там нужно будет выложиться на все сто процентов. Хочу выразить благодарность своей семье, тренеру и школе за поддержку! Постараемся не подвести», - поделился Ардак Оторбаев.