15 Июня 2022 15:38

Столичный парапловец стал бронзовым призером чемпионата мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичный спортсмен Сиязбек Далиев прошел в финал чемпионата мира по параплаванию в Португалии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

С 12 по 18 июня в Португалии проходит чемпионат мира по параплаванию. Честь нашей страны защищают четыре спортсмена, среди которых столичный парапловец ДЮСШ Сиязбек Далиев.

Спортсмен уверенно прошел в финал, где на дистанции 50 м баттерфляем стал бронзовым призером чемпионата мира, проплыв дистанцию за 36,32 сек.

Далиев Сиязбек является мастером спорта международного класса РК, чемпионом открытого чемпионата Европы по параплаванию 2021 года, многократным призером республиканских и международных соревнований, участником Паралимпийских Игр в Токио, где занял пятое место.

Всего в соревнованиях принимают участие 509 атлетов из 60 стран.