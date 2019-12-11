Столичный отель Ramada Plaza выставят на торги
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичный отель Ramada Plaza планируется выставить на торги. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ramada Plaza будет выставлен на приватизацию в начале следующего года. Здание оказалось нефункциональным для МВД, поэтому было принято решение перевести его в республиканскую собственность и выставить на открытые торги. Мы бы хотели, чтобы оно функционировало как отель», - сказал Алихан Смаилов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.
Как сообщил глава Минфина, с начальной стоимостью здания в ведомстве еще пока не определились.
«Кто больше предложит, тот и выкупит», - добавил Алихан Смаилов.
В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев пояснил, что здание уже передано акимату и именно городская администрация приняла такое решение.
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