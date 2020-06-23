Столичный оператор «102» отрабатывает за смену около 150 сообщений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Девушки, которые сегодня служат в полиции, прекрасно выполняют свои обязанности и проявляют высокий профессионализм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султан.

Сержант полиции Аширбаева Асем служит в ОВД более 4 лет оператором «102» Центра оперативного управления Департамента полиции г.Нур-Султана.

«Служить в органах внутренних дел и носить красивую синюю форму я мечтала с детства. Поэтому после школы я поступила в юридический колледж и, закончив его, решила служить в полиции. На работу в полицию отбирают особенно тщательно. После медицинского обследования я сдала экзамены и прошла трехмесячную стажировку в Школе первоначальной подготовки.

Первый год службы был непростым, было мало опыта. В особенно трудные минуты на помощь всегда приходили более опытные коллеги, которые всегда готовы были протянуть руку помощи молодому сотруднику», – вспоминает Асем.

Работа в Центре требует от девушек особых навыков. В первую очередь это стрессоустойчивость и уравновешенность. Как правило, люди, звонившие на канал «102» находятся под воздействием стресса. Поэтому операторам необходимо внимательно выслушать каждого, собрать необходимую информацию и оказать посильную помощь. Операторы «102» заступают на службу круглосуточно, с двенадцатичасовой рабочей сменой. В среднем один оператор отрабатывает за смену около 150 сообщений, а за сутки на канал «102» поступает порядка 2 тысяч сообщений.

От компетентности и быстрого реагирования операторов «102» зачастую зависит оперативное раскрытие преступлений. Поэтому работа здесь очень ответственная и требует внимания. Основной поток обращений это – семейные скандалы, ДТП, уличные кражи и грабежи, но встречаются и более тяжкие преступления – рассказывает сержант Аширбаева Асем.

В декабре прошлого года по камерам видеонаблюдений ей удалось выследить убийцу. Ранним утром поступило сообщение, что на улице Гете обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями. Взяв в отработку данный район, Асем стала скрупулезно просматривать записи видеокамер. Зафиксировав момент убийства, она передала автопатрулю точные приметы и маршрут следования подозреваемого. В течение часа убийца был задержан.

Добросовестное исполнение служебных обязанностей и отличная служба сержанта полиции Аширбаевой Асем не раз была отмечена поощрениями и грамотами от руководства Департамента.