Столичный микрорайон Нур-Бесік подключили к водо- и электроснабжению

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный микрорайон Нур-Бесік подключен к централизованной системе водо- и электроснабжения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В районе Сарыарка в микрорайоне Нур-Бесiк расположено 206 жилых домов. За последние два года проводится ряд работ по вопросам развития инженерных сетей и инфраструктуры

По поручению акима города столичным управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства принят комплексный план развития жилых массивов на 2020-2022 годы.

В рамках комплексного плана предусмотрено водоснабжение района, строительство бытовой и ливневой канализации, подключение электроосвещения, телефонных линий, а также благоустройство и строительство автомобильных дорог и остановок.

На сегодняшний день работы по газификации района полностью завершены, 67 домов подключены к природному газу, еще 15 домов на стадии подключения. Кроме того, установлены 2 из 4 трансформаторные подстанции (ТП), с помощью которых население обеспечивается постоянным и бесперебойным электроснабжением.

На сегодняшний день 79 домов подключены к стационарному электрическому освещению, 118 домов пользуются централизованным водоснабжением. Эти цифры растут с каждым днём.

Отметим, что в следующем году в микрорайоне Нур-Бесік будут проведены работы по благоустройству, озеленению и асфальтированию улиц.