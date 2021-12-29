Столичный микрорайон Нур-Бесік подключили к водо- и электроснабжению
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный микрорайон Нур-Бесік подключен к централизованной системе водо- и электроснабжения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
В районе Сарыарка в микрорайоне Нур-Бесiк расположено 206 жилых домов. За последние два года проводится ряд работ по вопросам развития инженерных сетей и инфраструктуры
По поручению акима города столичным управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства принят комплексный план развития жилых массивов на 2020-2022 годы.
В рамках комплексного плана предусмотрено водоснабжение района, строительство бытовой и ливневой канализации, подключение электроосвещения, телефонных линий, а также благоустройство и строительство автомобильных дорог и остановок.
На сегодняшний день работы по газификации района полностью завершены, 67 домов подключены к природному газу, еще 15 домов на стадии подключения. Кроме того, установлены 2 из 4 трансформаторные подстанции (ТП), с помощью которых население обеспечивается постоянным и бесперебойным электроснабжением.
На сегодняшний день 79 домов подключены к стационарному электрическому освещению, 118 домов пользуются централизованным водоснабжением. Эти цифры растут с каждым днём.
Отметим, что в следующем году в микрорайоне Нур-Бесік будут проведены работы по благоустройству, озеленению и асфальтированию улиц.
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