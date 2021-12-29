+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Столичный микрорайон Нур-Бесік подключили к водо- и электроснабжению

29 Декабря 2021 20:51
Поделиться:
Столичный микрорайон Нур-Бесік подключили к водо- и электроснабжению

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный микрорайон Нур-Бесік подключен к централизованной системе водо- и электроснабжения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Новости по теме
Изменение тарифа на воду для сельчан пояснил аким СКО
Топливно-энергетическая отрасль Казахстана: итоги года и перспективы развития Нацпроект «Сильные регионы»: какие проблемы будут решены в 2022 году 90% жителей Аягозского района ВКО обеспечены чистой питьевой водой

В районе Сарыарка в микрорайоне Нур-Бесiк расположено 206 жилых домов. За последние два года проводится ряд работ по вопросам развития инженерных сетей и инфраструктуры

По поручению акима города столичным управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства принят комплексный план развития жилых массивов на 2020-2022 годы.

В рамках комплексного плана предусмотрено водоснабжение района, строительство бытовой и ливневой канализации, подключение электроосвещения, телефонных линий, а также благоустройство и строительство автомобильных дорог и остановок.

На сегодняшний день работы по газификации района полностью завершены, 67 домов подключены к природному газу, еще 15 домов на стадии подключения. Кроме того, установлены 2 из 4 трансформаторные подстанции (ТП), с помощью которых население обеспечивается постоянным и бесперебойным электроснабжением.

На сегодняшний день 79 домов подключены к стационарному электрическому освещению, 118 домов пользуются централизованным водоснабжением. Эти цифры растут с каждым днём.

Отметим, что в следующем году в микрорайоне Нур-Бесік будут проведены работы по благоустройству, озеленению и асфальтированию улиц.


Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Нур-Султан   #Вода  
Поделиться:
Новости по теме
Изменение тарифа на воду для сельчан пояснил аким СКО
Топливно-энергетическая отрасль Казахстана: итоги года и перспективы развития
Нацпроект «Сильные регионы»: какие проблемы будут решены в 2022 году
90% жителей Аягозского района ВКО обеспечены чистой питьевой водой
Популярное
1 Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
2 Школы нового формата открылись в Алматы
3 В Алматы, Шымкенте, Балхаше и Жезказгане снова неблагоприятные метеоусловия
4 Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным
5 393 человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
6 Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Санкт-Петербург
Читайте также
Изменение тарифа на воду для сельчан пояснил аким СКО
Взрывное устройство в здании «Астана Опера» не обнаружено - полиция
Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
Школы нового формата открылись в Алматы
В Алматы, Шымкенте, Балхаше и Жезказгане снова неблагоприятные метеоусловия
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным
393 человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Санкт-Петербург
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив