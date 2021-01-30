Столичный мастер создает необычные куклы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершилась персональная выставка кукол столичного мастера Татьяны Приваловой. По специальности она экономист, однако в декретном отпуске наша героиня открыла для себя новое дело. Она начала создавать будуарных кукол, которые сразу же полюбились и взрослым, и детям. Корреспондент МИА «Казинформ» решила узнать, как руками мастера создаются эти волшебные куклы.

«Изготовление кукол, можно сказать, мое хобби. Как-то увидела передачу, где женщина лепила куклы. Я тоже загорелась желанием. Меня сразу же зацепили эти очаровательные создания. Больше года занимаюсь этим ремеслом. Знакомая предложила провести в столице выставку кукол. А вообще я участвовала в международных выставках, ездила в Москву. На создание одной куклы уходит от одной недели до одного месяца. Все зависит от желания. Я могу и ночью сидеть, если мне очень сильно хочется сделать куклу», - рассказала Татьяна Привалова.

Столичный мастер за один год создала около 30 кукол. Среди ее работ можно увидеть коллекционных, будуарных кукол. Вы можете окунуться в сказочный мир, где встретите Алису, стеснительную рыжую Ленку, грациозную Мелани, Эльзу и Луизу с ангельским взглядом, Девочку с одуванчиком и множество других прекрасных героинь.





«Создание кукол – не основная деятельность. По специальности я экономист. Сейчас нахожусь в декретном отпуске. Несмотря на то, что только недавно начала заниматься этим ремеслом, желающих купить и заказать немало. Пока что не планирую превращать любимое дело в бизнес. Мне самой нравится создавать куклы, делаю для себя. Также хотелось бы отметить, что будуарные куклы не предназначены для игр. У этих кукол есть своя история. Они создавались для взрослых девочек и женщин. История берет начало с XIX века», - отметила мастер.

В скором времени Татьяна Привалова вместе со своими куклами поедет в Россию на международную выставку кукол, где будет представлять нашу страну.

«Для создания будуарных кукол использую запекаемый пластик, текстиль, металл и другие изделия. Это дело помимо мастерства требует усидчивости. Я не умею рисовать вообще. Но при желании, оказывается, все можно сделать С каждой изготовленной куклой ты приобретаешь бесценный опыт. Для повышения своих навыков приму участие в международной выставке кукол в Москве. Мастера из разных стран приедут на это мероприятие и поделятся опытом. Я и в прошлом году принимала участие, в этом году снова буду участвовать от нашей страны», - поделилась мастер.

Среди работ Татьяны Приваловой есть куклы в казахских национальных костюмах. Например, казахский хан, девушка Азерке с соколом.

«Однажды я посмотрела фильм «Казахское ханство». И мне так понравился актер, который сыграл роль хана. Полюбила его, как артиста и правителя страны. В тот момент пришла идея: а почему бы не создать куклу хана. Что самое интересное, до этого ни разу не рисовала и не создавала кукол-мужчин. А хана слепила за 40 минут», - подчеркнула она.

Татьяна Привалова призналась, что хочет попробовать многое и создать еще больше необычных персонажей. Подытоживая прошедшую выставку, она поделилась искренними эмоциями, которые переживала на протяжении всего мероприятия.

«Выставка прошла на одном дыхании. С большим интересом меня слушали гости. Мне очень хотелось поделиться своей историей о том, как я начинала свой творческий путь. Этот день был для меня очень важен. В свою очередь, обещаю трудиться и делиться с вами моими работами», - написала благодарственный пост всем, кто оказал ей поддержку, столичный мастер Татьяна Привалова.