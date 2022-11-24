Столичный маслихат выдвинул Ерлана Сыдыкова кандидатом в депутаты Сената

24 Ноября 2022, 11:29

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании столичного маслихата рассмотрели вопрос о выдвижении Сыдыкова Ерлана Батташевича в депутаты Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Перед рассмотрением вопроса секретарь маслихата Ерлан Каналимов напомнил, что выборы депутатов Сената состоятся 22 декабря текущего года.

«Ерлан Батташевич - человек с открытой душой, человек с большой буквы. Всегда придет на помощь, как старший товарищ, коллега. Он доктор наук, академик, профессор. Думаю, его богатейший опыт даст нам новый импульс, когда он станет депутатом Сената и он принесет пользу нашей стране. Наша фракция выдвигает Сыдыкова Ерлана Батташевича», – сказал депутат от партии «Amanat» Азамат Айтхожин.

Предложенную кандидатуру поддержали представители других фракций. Маслихат принял решение выдвинуть кандидатом на свободное место в Сенате Парламента РК Ерлана Батташулы Сыдыкова.

Сыдыков Ерлан Батташевич родился 29 февраля 1956 года в Семипалатинске.

Окончил в 1978 году Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности – «История». В 1984 году - аспирантуру Казахского государственного университета имени С. М. Кирова. 1996-1999 –Институт истории и этнологии НАН РК. 2002-2004 - Казахский гуманитарный юридический университет, специальность – «Юриспруденция».

Работал стажером-исследователем Семипалатинского филиала Джамбульского технологического института мясной и молочной промышленности, преподавателем, доцентом кафедры истории КПСС и политэкономии, заведующим кафедрой политической истории, проректором по коммерческой и учебно-воспитательной работе Семипалатинского технологического института мясной и молочной промышленности, консультантом отдела государственной службы и кадровой работы Аппарата Правительства Республики Казахстан, ректором Семипалатинского государственного педагогического института, ректором Семипалатинского государственного университета имени Шакарима.

С 2011 года был ректором Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.

Является доктором исторических наук, профессором, вице-президентом Национальной академии наук РК (2014). Является обладателем звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (2005), Почетный гражданин Восточно-Казахстанской области (2009), Почетный гражданин Абайского района Восточно-Казахстанской области (2011).