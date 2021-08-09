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Столичный курьер украл золотые изделия у клиентки

9 Августа 2021 19:43
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Столичный курьер украл золотые изделия у клиентки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С заявлением в полицию обратилась жительница города, которая после визита курьера обнаружила пропажу ювелирных изделий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

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Установлено, что курьер логистической компании привез по заказу детский стульчик клиентке. Находясь в квартире, он, воспользовавшись, тем, что женщина отошла в соседнюю комнату, совершил кражу золотых изделий, которые лежали на тумбе. Поддавшись соблазну, молодой человек совершил кражу цепочки с кулоном и 2 колец общей стоимостью 280 тысяч тенге.

Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» подозреваемый в краже был задержан. Молодой человек в возрасте 21 года свою вину не отрицает, похищенные золотые изделия были изъяты и возвращены владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Департамент полиции г. Нур-Султана убедительно рекомендует гражданам быть бдительными и не оставлять ценные вещи без присмотра.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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