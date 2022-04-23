Столичный футбольный клуб обыграл лидера Премьер-Лиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В центральном матче седьмого тура Казахстанской Премьер-Лиги «Астана» дома сыграла с актауским «Каспием», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Гости шли в лидерах турнирной таблицы, а хозяева были на шестой позиции.

Уже в первой половине Рай Влут оформил дубль, перед перерывом отметился еще Макс Эбонг. Второй тайм превратился в формальность, столичные футболисты играли по счету, снова забив усилиями своего капитана Марина Томасова, хорват отличился ударом издали. 4:0 — без вопросов побеждает астанинская команда.

Теперь у «Астаны» 12 очков, она вошла в первую тройку, а «Каспий» остается первым.

«Астана» — «Каспий» 4:0 (3:0)

Голы: Влут 14 (1:0), Влут 28 (2:0), Эбонг 42 (3:0), Томасов 59 (4:0).