РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:14, 23 Апрель 2022 | GMT +6

    Столичный футбольный клуб обыграл лидера Премьер-Лиги

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В центральном матче седьмого тура Казахстанской Премьер-Лиги «Астана» дома сыграла с актауским «Каспием», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Гости шли в лидерах турнирной таблицы, а хозяева были на шестой позиции.

    Уже в первой половине Рай Влут оформил дубль, перед перерывом отметился еще Макс Эбонг. Второй тайм превратился в формальность, столичные футболисты играли по счету, снова забив усилиями своего капитана Марина Томасова, хорват отличился ударом издали. 4:0 — без вопросов побеждает астанинская команда.

    Теперь у «Астаны» 12 очков, она вошла в первую тройку, а «Каспий» остается первым.

    «Астана» — «Каспий» 4:0 (3:0)
    Голы:     Влут 14 (1:0), Влут 28 (2:0), Эбонг 42 (3:0), Томасов 59 (4:0).

    Теги:
    Спорт Футбол
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!