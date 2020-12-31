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Столичный филиал партии «Ак жол» провел лыжный марафон

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
31 Декабря 2020, 13:12
Столичный филиал партии «Ак жол» провел лыжный марафон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 декабря городской филиал Демократической партии Казахстана «Ак жол» провел лыжный марафон в столичном парке, передает МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано с целью пропаганды здорового образа жизни и формирования позитивного общественного настроения в наступающем 2021 году. В марафоне приняли участие лидер партии Азат Перуашев, кандидаты в депутаты от «Ак жол», руководство и актив городского филиала.

«Акжоловцы» продемонстрировали свою приверженность здоровому образу жизни. Молодые люди, участвовавшие в забеге, отметили позитивный дух и энергичность мероприятия.

После марафона Азат Перуашев поздравил казахстанцев с Новым годом.


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