Столичный драматический театр имени М. Горького переехал в новое здание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичный Государственный академический русский драматический театр имени М. Горького временно переехал в новое здание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в театре, с начала 2022 года все спектакли ГАРТД имени М. Горького будут проходить на сцене #МТЮЗ (улица Омарова, 47 б) до окончания ремонтных работ в историческом здании.

Показ спектаклей возобновится с окончанием режима ЧП (после 19 января 2022 года).

«Просим быть внимательными при покупке билетов и дальнейших визитах на наши постановки», - отмечено в сообщении.

Фото: qazaqstan.tv