Столичный Дом дружбы встретил участников международного автопробега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 июля в Доме дружбы в Нур-Султане состоялась встреча с участниками Международного автопробега «Зов предков – 2019» по маршруту Москва – Ташкент – Нур-Султан – Улан-Батор – Пхеньян – Пекин – Сеул – Москва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате города.

Акимат города оказал поддержку в проведении мероприятий в рамках Международного автопробега.

Приветственным словом встречу открыл директор КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате города Нур-Султан Нуралы Айдашев. Тепло обратившись к дорогим гостям, он вкратце рассказал о столичном Доме дружбы.

Встреча участников международного автопробега прошла с участием Посла Республики Корея в Казахстане Ким Дэ-Сика. Господин Посол остановился на хронологии переселения корейцев с их исторической Родины. В том числе о периоде депортации, когда корейцы были переселены в Казахстан. Своим трудолюбием они заняли достойное место среди этносов республики.





«Отрадно, сегодня среди участников автопробега встретил представителей Бразилии, Германии, отметил дипломат. – Дальнейший путь лежит через Северную Корею, что является своего рода вкладом в дело объединения Кореи», – сказал Ким Дэ-Сик, душевно поблагодарив принимающую сторону за теплую встречу.

Заместитель председателя АНК Юсуп Келигов, отметив миролюбивую политику Казахстана, от имени Ассамблеи народа Казахстана пожелал успешной реализации проекта, назвав его участников маленькой ассамблеей Мира.





Руководитель проекта Эрнест Ким остановился на целях автопробега, среди которых развитие международных связей России с Казахстаном, Узбекистаном, Монголией, Китаем, КНДР, Республикой Корея.

Международный автопробег имеет важное значение для установления дружеских отношений между государствами евразийского пространства, расширения экономического, культурного, гуманитарного сотрудничества.





«Мы увидели молодых корейцев, лидеров бизнес-сообщества, наше будущее. Наш проект – душевный посыл русских корейцев, вокруг которых может объединиться народ. Везде нас тепло принимают. География обширная. Заявок на участие очень много. Движение «Народная дипломатия» когда-то услышат, хотим видеть единый корейский народ», – заключил Э.Ким.





Генерал Владимир Шацков, отмечая гражданскую активность корейцев, привел два факта. На недавнем открытии памятника Нуркену Абдирову в Караганде, также и в Арыси, где он побывал в сопровождении гуманитарной помощи из города Нур-Султан, он и там встретил корейцев, назвав их настоящими патриотами Казахстана.





Участники автопробега поделились своими впечатлениями, и все как один говорили о душевном приеме в каждом городе Казахстана, через который пролегал их продолжительный путь.

В Доме дружбы участники встречи посетили выставку «Аналар аманаты». Для них был накрыт щедрый казахский дастархан. Концерт творческих объединений этнокультурных центров столицы дополнил яркую культурную программу.





Инициаторы автопробега – корейские общественные организации СНГ. Автопробег олицетворяет символ Надежды Объединенной Кореи и посвящается 100-летию Первомартовского движения.





Организаторы: Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России», Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» при поддержке Правительства Москвы. Участники – представители стран, через которые пролегает маршрут, в том числе Казахстан. Маршрут следования включает встречи, пресс-конференции, посещение памятных мест, юбилейных мероприятий, концертных залов, выставок, корейских культурных центров.











