Столичный дельфинарий посетили дети с особыми потребностями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках благотворительной акции 400 столичных детей с особыми потребностями, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей посетили шоу «Дельфины и пираты Карибского моря», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.

Незабываемые впечатления, позитивные эмоции и возможность подружиться с самыми умными и добрыми обитателями морских просторов детям подарили акимат Нур-Султана и бизнес-сообщество города совместно с развлекательным парком Happylon и ТРЦ «MEGA Silk Way».

«Бизнес должен быть социально ответственным. Я очень рад, что эти слова Первого Президента Нурсултана Назарбаева не пустой звук для наших предпринимателей. Для детей подобный формат досуга очень важен. Поэтому мы попросили помощь у городских организаций, которые активно участвуют в социальных проектах. К их чести, следует отметить, что они сразу же изъявили желание организовать праздник для детей. И я вижу по эмоциям зрителей, что подарок им пришелся по душе»,- отметил заместитель акима столицы Бахтияр Макен.



А шоу, надо сказать, и вправду получилось ярким, захватывающим и запоминающимся. Сразу четыре дельфина – Зевс, Диди, Гелла и Рута, а также морские котики Рокки и Граф показали настоящие чудеса акробатики и превзошли самые смелые ожидания детей – всегда чутких и благодарных зрителей.

«Мы впервые видим дельфинов вживую. Мне и моей дочери очень понравилось шоу. Не знаю, чем мы больше восхищены: ловкостью, артистичностью или сообразительностью этих животных. Феерическое зрелище! Спасибо большое акимату столицы и всем неравнодушным согражданам, которые подарили нам столько эмоций»,- поделилась впечатлениями жительница города Светлана.



По словам тренера по млекопитающим Анатолия Нагибина, отличных заряд бодрости, веселья и жизнерадостности получили не только дети.

«Дельфины всегда тонко чувствуют ауру и зеркально реагируют на публику. Они, если можно так выразиться, сканируют нас на ментальном уровне. До мельчайших оттенков воспринимают эмоциональный настрой всех живых существ. Если видят, что понравились зрителям, то сделают все, чтобы вызвать ответные чувства»,- сказал тренер.











