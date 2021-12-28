Столичный ДЧС предупредил об опасности использования пиротехники на Новый год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об опасности возникновения пожаров во время новогодних мероприятий предупредил на брифинге начальник Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Еркін Отаргалымулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зачастую, увлекшись празднованием, люди забывают о бдительности. И последствия порой приводят к трагическим событиям. С 2018 года, если взять статистику, в канун и в период новогодних мероприятий у нас произошло пять пожаров, связанных именно с применением пиротехнических изделий. Надо понимать, что необходимо соблюдение элементарных правил пожарной безопасности в быту, нельзя допускать перегрузки электросети, оставлять детей без присмотра и позволять им применять пиротехнические изделия самостоятельно», – сказал Е. Отаргалымулы.

Начальник управления также напомнил, что елка должна устанавливаться на устойчивом основании, не должна препятствовать эвакуации из помещения. Электрические гирлянды должны соответствовать правилам установки электроприборов. Бывают случаи возгорания елок из-за короткого замыкания в гирляндах. Нельзя применять открытый огонь и пиротехнические изделия в помещениях.

«Как показывает практика, когда запускают салюты, они, бывает, залетают в открытые окна квартир и балконы. Поэтому, когда идет активная фаза использования пиротехнических изделий, а это у нас канун Нового года и новогодняя ночь, рекомендуем закрывать окна, чтобы предупредить возможную беду», – отметил Е. Отаргалымулы.