Столичный центр занятости населения трудоустроил свыше 10 тысяч человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2019 года в столичный центр занятости населения в поисках работы обратились 18 тысяч человек, 10 тысяч из них были трудоустроены, сообщает официальный сайт акимата города.

Специалисты Центра занятости ведут постоянную работу с работодателями по сбору сведений о вакансиях и заполнению информации о свободных рабочих местах в личных кабинетах на интернет-портале «Биржа труда», по разъяснению законодательства в сфере занятости населения. В результате проведенных мероприятий на сегодняшний день с Центром занятости населения сотрудничает 18 941 работодатель города, более 6 000 из них подключены к работе на электронной бирже труда с использованием электронной цифровой подписи.

По данным специалистов центра, с начала года было представлено более 80 000 вакансий, 95% из которых самостоятельно размещены работодателями. Также 49% вакансий с заработной платой свыше 100 000 тенге работодатели разместили через личный кабинет, на интернет-портале «Биржа труда».

С начала 2019 года в столичный Центр занятости обратилось около 18 000 человек, из них мерами социальной защиты от безработицы охвачено 11586 человек (62,2%). Трудоустроено более 10 тысяч человек, на краткосрочные курсы по специальностям, востребованным на рынке труда, направлено 1119 человек и одобрено 889 бизнес-проектов на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей.

В свою очередь акимат города принимает меры для увеличения охвата граждан, нуждающихся в работе, расширения возможностей их трудоустройства. На сегодняшний день проведено 6 городских ярмарок вакансий и 15 мини-ярмарок вакансий.

На сегодняшний день наиболее актуальными вакансиями работодателя являются: специалист по государственным закупкам, кассир, продавец, менеджер по продажам, швея, официант, пекарь, повар, охранник, сотрудник полиции, сотрудник ЧС, фармацевт, врач, медицинская сестра, учитель начальных классов, воспитатель дошкольного образования, работник по обслуживанию населения, водитель автобуса категории «Д», водитель грузового транспорта, инженер по строительным работам, сварщик, монтажник, электрик, каменщик, подсобный рабочий и др.

Среди соискателей наиболее востребованными специальностями являются юрист, учитель казахского языка и литературы, эколог, бухгалтер, водитель категории «В», механик, делопроизводитель, журналист, офис-менеджер, администратор, вахтер, начальник административно-хозяйственного отдела, финансист, снабженец, технолог пищевой промышленности.