Столичный центр олимпийской подготовки ждет реорганизация

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На базе столичного центра олимпийской подготовки появятся три новых организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Постановление Правительства об этом опубликовано на портале открытых НПА.

В частности, организация будет разделена на несколько предприятий:

- республиканское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки» в городе Нур-Султане Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК;

- республиканское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки по видам борьбы» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК;

- республиканское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Руководить новыми организациями будет Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.