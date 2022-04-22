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    14:48, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    Столичный центр олимпийской подготовки ждет реорганизация

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На базе столичного центра олимпийской подготовки появятся три новых организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Постановление Правительства об этом опубликовано на портале открытых НПА.

    В частности, организация будет разделена на несколько предприятий:

    - республиканское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки» в городе Нур-Султане Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК;

    - республиканское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки по видам борьбы» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК;

    - республиканское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

    Руководить новыми организациями будет Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

    Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.


    Теги:
    Спорт Минкультуры Астана
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