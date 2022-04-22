Столичный центр олимпийской подготовки ждет реорганизация
Постановление Правительства об этом опубликовано на портале открытых НПА.
В частности, организация будет разделена на несколько предприятий:
- республиканское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки» в городе Нур-Султане Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК;
- республиканское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки по видам борьбы» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК;
- республиканское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.
Руководить новыми организациями будет Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.
Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.