Столичный центр городских услуг iQala временно станет недоступным
Техническое приостановление работы портала связано с передачей проекта в Управление цифровизации и государственных услуг, согласно постановлению акимата города Нур-Султан.
Для сохранения результатов оказанных услуг клиентам Центра рекомендуется скачать и/или сохранить имеющиеся сведения в личных кабинетах до 30-го апреля (договоры, акты, технические условия и т.д.). Клиенты Центра могут получить второй экземпляр результата оказанной услуги напрямую у Услугодателей.
«После 1-го мая по всем вопросам, связанным с получением услуг организаций жилищно-коммунального сектора, необходимо обратиться в ГУ «Управление цифровизации и государственных услуг», - сообщили в акимате.
Фронт-офис продолжает работу в штатном режиме с 09:00 до 18:00 в будние дни, по адресу: Кошкарбаева 29/1.