Столичный центр городских услуг iQala временно станет недоступным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1-го мая 2022 года портал Центра городских услуг iQala станет недоступным для всех пользователей. Об этом сообщил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

Техническое приостановление работы портала связано с передачей проекта в Управление цифровизации и государственных услуг, согласно постановлению акимата города Нур-Султан.

Для сохранения результатов оказанных услуг клиентам Центра рекомендуется скачать и/или сохранить имеющиеся сведения в личных кабинетах до 30-го апреля (договоры, акты, технические условия и т.д.). Клиенты Центра могут получить второй экземпляр результата оказанной услуги напрямую у Услугодателей.

«После 1-го мая по всем вопросам, связанным с получением услуг организаций жилищно-коммунального сектора, необходимо обратиться в ГУ «Управление цифровизации и государственных услуг», - сообщили в акимате.

Фронт-офис продолжает работу в штатном режиме с 09:00 до 18:00 в будние дни, по адресу: Кошкарбаева 29/1.