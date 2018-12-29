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Столичный бизнесмен раздал подарки ветеранам, пенсионерам и многодетным семьям
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичный бизнесмен раздал подарки ветеранам, пенсионерам и многодетным семьям. Всего им было роздано более 150 продуктовых пакетов, передает официальный сайт акимата Астаны.
Участник программы «1000 мест - уличная торговля» раздал подарки к новогоднему столу ветеранам, пенсионерам и многодетным семьям.
Предприниматель Мансур Расулов (ТОО «Asian Fruits»), получивший земельный участок в рамках программы «1000 мест - уличная торговля», решил поддержать пенсионеров, ветеранов ВОВ и многодетные малообеспеченные семьи, подготовив для них подарки. Предприниматель наполнил пакеты продуктами первой необходимости и восточными сладостями из своего товара. Подарки получили жители района, в котором работает торговый павильон. Акция продолжается и в канун Нового года.
Всего было роздано более 150 продуктовых пакетов. Как рассказал Мансур Расулов, к программе «1000 мест - уличная торговля» он присоединился в 2017 году. Начинал с одного павильона, а теперь у его компании уже пять павильонов, в которых продаются сухофрукты, конфеты и крупы.
«Хочу выразить благодарность акимату города, СПК «Astana» за предоставленную возможность заниматься бизнесом, за поддержку малого и среднего бизнеса. У нас всегда проводятся различного рода акции, скидки пенсионерам и малоимущим. Перед Новым годом хочется, чтобы у всех была возможность встретить праздник за большим праздничным дастарханом», - сказал предприниматель.
«Очень часто бываю в этом магазине, крупы они всегда по низкой цене продают бабушкам. А сегодня такой сюрприз сделали перед Новым годом. Большой им рахмет от всех пенсионеров нашего района!» - высказалась пенсионерка Раиса Смирнова.
Инициативу участника программы прокомментировал председатель правления АО «СПК «Astana» Нурлан Жакупов. «Хочется искренне выразить огромную благодарность таким бизнесменам, которые неравнодушны к ближним и делятся результатом своих трудов с людьми, ожидая взамен лишь радость и тепло. Такие акции сближают жителей, учат сопереживать друг другу, дают отличный пример отношения к ближним и в целом позитивно влияют на развитие социальной культуры у населения», - сказал он.
Напомним, АО «СПК «Astana» в качестве оператора программы «1000 мест - уличная торговля» уже третий год занимается распределением земельных участков среди субъектов малого и среднего предпринимательства для организации уличной торговли в Астане.
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