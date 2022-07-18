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Столичный «Барыс» начал подготовку к новому сезону КХЛ
18 Июля 2022 17:31

Столичный «Барыс» начал подготовку к новому сезону КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичный «Барыс» начал подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

На своей странице в Instagram клуб опубликовал несколько фотографий с тренировки команды. «Возвращаемся к работе», - подписаны фото.

Сезон КХЛ для подопечных Андрея Скабелки стартует с выездной серии 3 сентября матчем с минским «Динамо». 5 сентября астанинские хоккеисты встретятся со СКА. На 7 сентября намечен поединок с «Витязем», 9 сентября «Барыс» сыграет с «Сочи».

В рамках первой домашней серии сезона «Барыс» будет принимать «Трактор» (13 сентября), «Авангард» (15 и 16 сентября), «Сибирь» (18 сентября) и «Автомобилист» (20 сентября).

Как сообщалось ранее, первый матч «Барыса» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги запланирован на 3 сентября.






Фото: www.instagram.com/barys_official


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