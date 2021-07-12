Столичный автовладелец идет на второй антирекорд по числу штрафов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во второй раз изъяли автомобиль у жителя столицы за полученные им с начала 2021 года 68 штрафов, автотранспорт водворен на штрафстоянку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Региональной палаты ЧСИ по городу Нур-Султан.

До этого у должника числилось 98 штрафов на сумму 1 800 000 тенге, а также долг перед банком второго уровня.

«У должника имеется 68 штрафов на общую сумму 997 996 тенге, на этот раз должник отказался везти автотранспорт добровольно на стоянку, частному судебному исполнителю пришлось вызывать манипулятор. Автомашина водворена на платную штрафстоянку. Ранее должник «собрал» 98 штрафов на свой BMW 750 Li 2009 года выпуска», - говорит заместитель руководителя региональной палаты ЧСИ по городу Нур-Султан Мадина Жанасаева.

В другом случае в отношении жительницы столицы наложены 32 штрафа почти на 900 000 тенге.

«В производстве частного судебного исполнителя находились 32 исполнительных производства о взыскании с гражданки С. 840 000 тенге в доход государства за административные штрафы. В ходе исполнения предписаний ЧСИ был наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также на банковские счета. При выезде судебный исполнитель изъял автомобиль марки LIFAN, и водворил авто на штрафстоянку», - дополнила Жанасаева.

Должница добровольно оплатила все штрафы на сумму 840 000 тенге.