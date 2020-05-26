Столичный акимат сокращает штат сотрудников и бюджет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичный акмат проводит работу по сокращению бюджета и штата сотрудников. Об этом сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК, передает МИА «Казинформ».

«Согласно поручению Главы государства проводится оптимизация - как бюджета, так и штатных структур в квазигоссекторе, а также внутри самого аппарата. 17 юридических лиц оптимизированы, а также был пересмотрен бюджет, были сокращены так называемые непродуктивные расходы на сумму в 28 млрд тенге. Сейчас работаем над тем, чтобы еще 7 млрд сократить», - сказал Алтай Кульгинов.

Всего, по его словам, планируется оптимизировать 35 млрд тенге.

«Эти средства будут направлены на решение социально значимых инфраструктурных задач, стоящих перед нами. 14 с лишним млрд направлено на инженерную инфраструктуру, 3,5 млрд на поддержку системы образования, здравоохранения и социальной работы, а также более 3 млрд на поддержку МСБ, субсидирования продовольственной безопасности и так далее», - пояснил Алтай Кульгинов.