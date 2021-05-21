Столичный аэропорт запустил конкурс среди журналистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках юбилейных мероприятий по празднованию 30-летия Независимости Казахстана, а также 90-летия Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев пресс-секретарь столичной гавани сообщил о старте конкурса на лучшую публикацию среди представителей средств массовой информации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы отмечаем 90-летие аэропорта. Сегодня объявляем о старте конкурса на лучшую публикацию в честь 30-летия Независимости РК и 90-летия аэропорта. Все подробности будут предоставлены. Наши две авиакомпании поддержали нашу инициативу. Главный приз конкурса – путевка на двоих в Стамбул (Турция) и Ташкент (Узбекистан). Ближе ко Дню журналистики подведем итоги конкурса, определим победителя», - сказал пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов.

К слову, Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в этом году отмечает юбилейные даты: 90 лет со дня своего образования и 30 лет со дня формирования Службы авиационной безопасности.