20:08, 29 Март 2022 | GMT +6
Столичный аэропорт закрыт в связи с метеоусловиями
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев закрыт в связи с метеоусловиями в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов сообщил о том, что воздушная гавань закрыта из-за сильного ветра и плохой видимости.
Пассажиров просят узнавать актуальную информацию о вылете, прилете, задержках в справочной службе воздушной гавани и call-центрах авиакомпаний.
Напомним, в столице с 19:00 до 23:00 объявлено штормовое предупреждение, ветер 260/20 м/с, порывы 25 м/с, сильный снег.
Ранее также сообщалось, что сильный ветер развернул самолет в международном аэропорту Алматы.