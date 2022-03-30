Столичный аэропорт закрыт в связи с метеоусловиями

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев закрыт в связи с метеоусловиями в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов сообщил о том, что воздушная гавань закрыта из-за сильного ветра и плохой видимости.

Пассажиров просят узнавать актуальную информацию о вылете, прилете, задержках в справочной службе воздушной гавани и call-центрах авиакомпаний.

Напомним, в столице с 19:00 до 23:00 объявлено штормовое предупреждение, ветер 260/20 м/с, порывы 25 м/с, сильный снег.

Ранее также сообщалось, что сильный ветер развернул самолет в международном аэропорту Алматы.