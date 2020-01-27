Столичный аэропорт: Все рейсы отложены из-за бурана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев отложены все рейсы из-за бурана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

«Для обеспечения безопасности и полета в международный аэропорт Нурсултан Назарбаева все рейсы были отложены на неизвестное время из-за отсутствия серьезных условий и полета в международный аэропорт Нурсултана Назарбаева.

Скорость ветра - 20 м/с, порывы доходят до 24 м/с «, - написала пресс-служба КГА на Facebook.

Согласно информации, по прогнозу, ветер ожидается до 27 м/с. В связи с эти 19 внутренних рейсов, 13 международных рейсов, 14 международных рейсов, 4 международных рейса, 4 международных рейса был остановлен. А также на прилет задержано 16 международных рейсов, 20 внутренних рейсов, 13 внутренних рейсов, 2 международных рейсов.

Отмечается, аэродром закрыт с 02:40 до 11:00 27 января (по местному времени с возможным продлением закрытия).