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Столичный аэропорт: Все рейсы отложены из-за бурана

27 Января 2020 09:49
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Столичный аэропорт: Все рейсы отложены из-за бурана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев отложены все рейсы из-за бурана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

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«Для обеспечения безопасности и полета в международный аэропорт Нурсултан Назарбаева все рейсы были отложены на неизвестное время из-за отсутствия серьезных условий и полета в международный аэропорт Нурсултана Назарбаева.

Скорость ветра - 20 м/с, порывы доходят до 24 м/с «, - написала пресс-служба КГА на Facebook.

Согласно информации, по прогнозу, ветер ожидается до 27 м/с. В связи с эти 19 внутренних рейсов, 13 международных рейсов, 14 международных рейсов, 4 международных рейса, 4 международных рейса был остановлен. А также на прилет задержано 16 международных рейсов, 20 внутренних рейсов, 13 внутренних рейсов, 2 международных рейсов.

Отмечается, аэродром закрыт с 02:40 до 11:00 27 января (по местному времени с возможным продлением закрытия).


Фото иллюстративное: pbs.twimg.com
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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт, Погода,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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