Столичный аэропорт возобновил свою работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аэропорт Нурсултан Назарбаев возобновил свою работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Аэропорт Нурсултан Назарбаев возобновил свою работу. Мы надеемся на понимание пассажиров, так как воздушная гавань столицы предпринимает все возможное для обеспечения безопасности пассажиров. Желаем мягкой посадки. Хотим сказать, что аэропорт возобновил свою работу, взлетно-посадочная полоса открыта. Однако, все же есть задержки. По мере возобновления полетов расписание нормализуется. Просьба уточнять данные о рейсах в колл-центрах авиакомпаний, справочных аэропортов, а также в социальных сетях», - сообщил пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов.

Напомним, из-за погодных условий в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев продлевали закрытие взлетно-посадочной полосы до 03:00.

Во вторник вечером сообщалось о том, что столичный аэропорт продлевает закрытие взлетно-посадочной полосы до 24:00 из-за очистки от снега.

23 марта был отменен рейс Нур-Султан – Жезказган. Также два самолета отправили на запасной аэродром, город Алматы. Это рейсы Шымкент – Нур-Султан, Костанай - Нур-Султан. Рейс Кызылорда - Нур-Султан ушел на запасной аэродром в Караганду.







