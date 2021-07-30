Столичный аэропорт внедрил мобильное приложение «NQZ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С сегодняшнего дня Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев внедрил мобильное приложение «NQZ» для скачивания пользователей систем IOS и Android, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

В условиях COVID-19 авиатранспортная отрасль столкнулась с совершенно новой рабочей средой, в которой одним из первых приоритетов становится создание условий для пассажиров по взаимодействию с общей инфраструктурой аэропорта без необходимости физического контакта с персоналом и устройствами.

Приложение NQZ разработано для повышения комфорта пассажиров и направлено на:

· создание удобной формы оплаты услуг аэропорта посредством QR-кода, а также оплату банковской картой;

· push уведомления об изменении статуса рейсов;

· создание удобного канала информирования пользователей о коммерческих сервисах в аэропорту;

· оптимизация средств поиска и навигации в терминалах аэропорта;

· создание современного средства доставки информационных и функциональных сервисов пользователям;

· создание альтернативного удобного канала обратной связи с аэропортом.

Внедрение мобильного приложения уже сейчас дает пассажирам возможность начать управлять сервисами с помощью своих мобильных устройств.

Развитие мобильного приложения аэропорта является наиболее актуальным и важным приоритетом развития компании в области ИТ. В перспективе планируется дальнейшее развитие приложения и расширения сервисов в наиболее важных направлениях как «здоровье», «самообслуживание», «бесконтактное путешествие», «отслеживание багажа» и многое другое. Аэропорт готов и далее совершенствовать, и дорабатывать мобильное приложение с учетом пожеланий пользователей. Свои предложения можно направить через канал обратной связи в приложении.

Ссылка на скачивание приложения в AppStore:

https://apps.apple.com/kz/app/nqz/id1574341971

Ссылки на скачивание приложения в Play Market:

https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.genesis.airport.prod