РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:41, 30 Март 2022 | GMT +6

    Столичный аэропорт работает в штатном режиме

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 00:00 часов аэропорт столицы работает в штатном режиме. Рейсы восстанавливаются постепенно. Об этом сообщил пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов, передает МИА «Казинформ».

    «Подробную информацию о вылете, прилете, задержке просим узнавать в справочной аэропорта и колл-центрах авиакомпаний. В аэропорту также велись работы по очистке взлетно-посадочных полос от снега. Просим наших пассажиров приезжать в аэропорт заблаговременно , так как на улице гололёд. Будьте острожны на дорогах», - отметил Анвар Шалекенов.

    Теги:
    Погода Авиация Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!