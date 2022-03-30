Столичный аэропорт работает в штатном режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 00:00 часов аэропорт столицы работает в штатном режиме. Рейсы восстанавливаются постепенно. Об этом сообщил пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов, передает МИА «Казинформ».

«Подробную информацию о вылете, прилете, задержке просим узнавать в справочной аэропорта и колл-центрах авиакомпаний. В аэропорту также велись работы по очистке взлетно-посадочных полос от снега. Просим наших пассажиров приезжать в аэропорт заблаговременно , так как на улице гололёд. Будьте острожны на дорогах», - отметил Анвар Шалекенов.