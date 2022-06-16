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Столичный аэропорт перейдет на сокращенный режим работы
16 Июня 2022 13:19

Столичный аэропорт перейдет на сокращенный режим работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 15 июля столичный аэропорт будет работать в сокращенном режиме. Информацию подтвердили в пресс-службе Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В аэропорту г.Нур-Султан с 15 июля по 8 августа 2022 г. с 11:00 до 18:00 местного времени запланировано проведение ремонтных работ взлетно-посадочной полосы. В связи с чем, будет изменен регламент работы аэропорта. С целью обеспечения безопасности полетов указанный ремонт проводится ежегодно. Решение о проведении ремонтных работ было принято аэропортом в феврале текущего года, после чего информация о графике данных работ была своевременно направлена авиакомпаниям», - сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.

Авиаперевозчики на основании полученного уведомления от аэропорта внесли изменения в расписание рейсов.


Автор:
Корреспондент

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