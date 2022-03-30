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    21:53, 29 Март 2022 | GMT +6

    Столичный аэропорт ориентировочно будет закрыт до полуночи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный аэропорт ориентировочно будет закрыт до полуночи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев ориентировочно будет закрыт до 00:00, в связи с метеоусловиями в столице: сильный ветер, плохая видимость. Пассажиров просим узнавать актуальную информацию о вылете, прилете, задержках в справочной службе воздушной гавани и колл-центрах авиакомпаний», - сообщил пресс-секретарь воздушной гавани Анвар Шалекенов.

    Напомним, в столице с 19:00 до 23:00 объявлено штормовое предупреждение, ветер 260/20 м/с, порывы 25 м/с, сильный снег.


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