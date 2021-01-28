Столичный аэропорт обслуживает пассажиров с невидимой инвалидностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный аэропорт внедрил передовой опыт развитых стран по обслуживанию пассажиров с расстройством аутистического спектра и ментальным нарушениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, АО «Авиационная администрация Казахстана», Международным аэропортом Нурсултан Назарбаев совместно с Национальной ассоциацией «AUTISM KAZAKHSTAN» проведена работа по внесению изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте.

«Главная цель проекта – сделать перелеты более комфортными и менее волнительными для пассажиров с особыми потребностями. Так, согласно данному приказу, в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев созданы условия для пассажиров с невидимой инвалидностью – аутизм, деменция, болезнь Альцгеймера и другие ментальные расстройства. Люди с такой формой инвалидности внешне не демонстрируют наличие каких-либо ограничений здоровья или передвижения, однако нуждаются в дополнительной поддержке и внимании со стороны сотрудников аэропорта», - отметили в пресс-службе столичного аэропорта.

Пассажиры с невидимым ограничением обслуживаются в приоритетном порядке при условии наличия соответствующего удостоверения. Пассажирам, предоставившим подобные документы, в аэропорту выдадут соответствующие ланьярды (ленты) с узором желтого подсолнуха, являющегося международной символикой скрытой инвалидности. Для этого необходимо подать заявку на обслуживание за 48 часов до указанного в авиабилете времени вылета. Пассажир получает специальный ланьярд (лента). Ланьярд позволяет сотрудникам авиационной безопасности, регистрации, а также пограничной и таможенной служб в аэропорту идентифицировать пассажиров с невидимой инвалидностью (для их сопровождения и прохождения процедур в приоритетном порядке).

По прибытию в аэропорт сопровождающее лицо пассажира с расстройством аутистического спектра может обратиться в справочное бюро для получения специального ланьярда. При необходимости пассажир может воспользоваться инвалидной коляской для передвижения по аэровокзалу и до воздушного судна, а также комнатой матери и ребенка. Услуги для обслуживания пассажиров данной категории c сопровождающим лицом предоставляются бесплатно.