Столичный аэропорт: 6 рейсов задерживаются и 5 рейсов отменены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются 6 рейсов и отменены 5 рейсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По информации МИИР РК, 2 рейса задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов:

- 1 рейс авиакомпании «SCAT» (Москва);

- 1 рейс авиакомпании «Qazaq Air» из г. Костанай;

В связи с плохими метеоусловиями на вылет имеются задержки 4 рейсов:

- 1 рейс авиакомпании «Air Astana» в г. Омск

- 1 рейс авиакомпании «Qazaq Air» в г. Костанай.

- 2 рейса авиакомпании «SCAT» в Улан-Батор и Москву.

Отменены 2 рейса авиакомпании LOT Polish по направлению Нур-Султан - Варшава и 3 рейса авиакомпании Эйр Астана в Алматы, Омск и Москву.

Видимость на полосе 350 метров, вертикальная 220 метров.

Ветер 20 м/с, порывы 23 м/с

Как сообщили в ведомстве, столичный аэропорт работает в штатном режиме.