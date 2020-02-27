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Столичный аэропорт: 6 рейсов задерживаются и 5 рейсов отменены
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются 6 рейсов и отменены 5 рейсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
По информации МИИР РК, 2 рейса задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов:
- 1 рейс авиакомпании «SCAT» (Москва);
- 1 рейс авиакомпании «Qazaq Air» из г. Костанай;
В связи с плохими метеоусловиями на вылет имеются задержки 4 рейсов:
- 1 рейс авиакомпании «Air Astana» в г. Омск
- 1 рейс авиакомпании «Qazaq Air» в г. Костанай.
- 2 рейса авиакомпании «SCAT» в Улан-Батор и Москву.
Отменены 2 рейса авиакомпании LOT Polish по направлению Нур-Султан - Варшава и 3 рейса авиакомпании Эйр Астана в Алматы, Омск и Москву.
Видимость на полосе 350 метров, вертикальная 220 метров.
Ветер 20 м/с, порывы 23 м/с
Как сообщили в ведомстве, столичный аэропорт работает в штатном режиме.
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