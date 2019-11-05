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Столичными полицейскими выявлено 35 нетрезвых водителей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 2 дня сотрудниками Управления Местной полицейской службы в столице выявлено около 900 нарушений правил дорожного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департаментом полиции г. Нур-Султан.
Из них: 35 человек за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, порядка 300 нарушений правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения, свыше 170 фактов несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, а также более 60 фактов пользование телефоном водителями при управлении транспортных средств и т.д.
Стражами порядка за 10 месяцев текущего года за езду в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечено около 800 лиц.
За управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут лишение права управления транспортным средством на срок от 3-х до 10-ти лет.
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