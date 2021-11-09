Столичными полицейскими выявлено 11 киберпреступлений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На территории столицы с 8 ноября в целях раскрытия, пресечения и профилактики киберпреступлений проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Hi-Tech». Сотрудниками криминальной полиции выявлено 11 киберпреступлений, по подозрению в совершении данных преступлений задержано 5 лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

Мошенники с использованием методов социальной инженерии похищали денежные средства граждан.

«К примеру, 27-летний карагандинец с целью наживы, изучал аккаунты в социальной сети «Вконтакте», затем «взламывал» их и от имени владельца аккаунта просил материальной помощи у друзей или родственников. На такую уловку попались 25 лиц. Ничего не подозревая, они перечислили деньги на электронный кошелек. А узнали о том, что они попались на уловку мошенника от реального друга, чей аккаунт был взломан», - говорится в сообщении.

По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Общий ущерб составляет порядка 1,8 млн тенге.

Также задержана 23-летняя жительница Мангистауской области, которая, совершала хищения денежных средств с банковских карт жителей Казахстана. Хищениям были подвержены те карты, которые не защищены 3-D Secure паролем. В настоящее время установлено десять потерпевших. Она успела похитить более 600 000 тенге. В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

Наряду с этим, столичной полицией проводятся мероприятия в компьютерных клубах, торговых центрах по профилактике против пропаганды культа жестокости и насилия, суицидов и распространению противоправной информации в сети Интернет среди подростков и несовершеннолетних. Накануне совместно с волонтерами и акиматом в местах скопления людей проведена акция по распространению информационно-разъяснительных материалов по предупреждению интернет-мошенничеств.

Вместе с тем напоминаем, чтобы не попасться на уловки сетевых мошенников, необходимо проявлять бдительность при онлайн-сделках, удостовериться в наличии товара и его качества, а также узнать отзывы интернет-магазина. Можно попросить продавца продемонстрировать товар по видеозвонку.

Сохранять в конфиденциальности ваши персональные данные и реквизиты банковских карт, не сообщать их никому, даже сотрудникам банка. Так как сотрудники банка не звонят и не собирают сведения. Скорее всего, это мошенники.

Если вам предложили инвестировать в какой-либо проект, либо обещают приумножить ваши вклады, будьте осторожны, подобные акции могут быть мошенническими. Проверяйте информацию на официальных сайтах. Остерегайтесь лже-брокеров, которые обещают увеличить ваши вклады на криптовалюте или других сделках на биржах.