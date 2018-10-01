Столичным воспитателям обещают повысить зарплату

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В акимате Астаны пообещали поднять заработную плату воспитателям в детских садах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поводу заработной платы Министерством образования и науки данный вопрос обсуждается. Сейчас собираются все предложения, поправки именно к фонду оплаты труда, как дошкольных организаций, так и организаций дополнительного образования. Действительно зарплата воспитателя в детском саду очень низкая и зависит от категории, штата. Мы внесли свое предложение, и это не только наше управление, а все регионы», - сказала на совещании в акимате заместитель руководителя Управления образования Гульжан Айтжанова.

Прокомментировала она и нехватку мест в дошкольных организациях.

«То, что касается нехватки мест дошкольных организаций в прошлом году, за счет размещения государственных заказов было открыто порядка 79 дошкольных организаций и размещен госзаказ на девять тысяч детей. Сейчас дошкольных частных организаций 18 тысяч и более 300 организаций дополнительного дошкольного образования, из них львиная доля приходится на частные сады», - отметила спикер.

«По зарплатам будет отрабатываться свод о внесении изменений в соответствующие нормативные акты», - добавила Г. Айтжанова.