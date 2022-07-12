12 Июля 2022 00:01

Столичным улицам присвоят имена известных личностей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичным улицам присвоят имена видных общественных и политических деятелей, исторических личностей, деятелей культуры и искусства, писателей и спортсменов. Соответствующее совместное постановление акимата Нур-Султана и решение маслихата города опубликовано на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Есильском районе улице с проектным наименованием Е486 присвоят имя Еркіна Әуелбекова. Улица с проектным названием 202 будет носить имя Нуркена Абдирова. Улица с проектным названием Е111 будет переименована в улицу Шерхана Муртаза.

Кроме того, в Есильском районе появятся улицы Дукенбая Досжан, Еркеғали Рахмадиева, Александра Сызғанова, Қанай би, Олжабай батыра, Хамзы Есенжанова, Бопай ханым, Қайредена Қарбаева, Сабыра Ниязбекова, Бертіс би, Құмана Тастанбекова, Шолпан Жандарбековой, Ақселеу Сейдімбека, Барлыбека Сырттанұлы, Ермұхана Бекмаханова и Тұрсынбека Кәкішева. Одна из улиц будет носить имя шейха Халифа бен Заид әл-Нахаян.

Безымянный сквер, расположенный по проспекту Қабанбай батыра, между комплексом «Салтанат Сарайы» и гостиницей «The St. Regis Astana», будет носить имя Королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II.

Безымянная аллея, расположенная по улице Динмухамеда Кунаева, перед зданием Министерства иностранных дел РК, будет называться «Нәзір Төреқұлов атындағы дипломаттар аллеясы» (Аллея дипломатов имени Назира Торекулова).

По Алматинскому району улица с проектным наименованием А24 будет носить имя Орала Мухамеджанова, улица с проектным наименованием А40 будет получит имя Нурлана Балгымбаева, АА62 переименуют в улицу Сафуана Шаймерденова.

Безымянной аллее, расположенной по проспекту Абылай хана, рядом с памятником Дине Нұрпеисовой, дадут название «Қазақ елінің күйшілері мен күйші-композиторларының аллеясы».

В Алматинском районе также будут переименованы: часть улицы Нұрлыжол переименована в улицу Бозок; часть улицы Мустафа Шокай - в улицу Ботай и улицу Туймекент; часть улицы Бастобе – в улицу Жаркудык; часть улицы Георгия Игишева – в улицу Акжал; часть улицы Бірлік – в улицу Алшалы; часть улицы Иманак – в улицу Жалтыр.

В Сарыаркинском районе улица с проектным наименованием 20-40 будет называться улицей имени Сабита Муканова.

Совместное постановление акимата города Нур-Султана и решение маслихата города Нур-Султана вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.