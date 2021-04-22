Столичным ТРЦ с прививочными пунктами разрешили работать до 22 часов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается работа по охвату вакцинацией населения в 100 прививочных кабинетах, в том числе прививочные пункты развернуты в ТРЦ «Mega Silk Way» и «Хан-Шатыр», а также рассматривается открытие и при других торгово-развлекательных центрах и домах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

проводится подготовительная работа по развертыванию дополнительных прививочных кабинетов в местах массового скопления людей.

В ТРЦ все санитарно-эпидемиологические требования будут соблюдены как при медицинских организациях, начиная от набора помещений, оснащенности, зонирования передвижных прививочных пунктов и т.д.

Учитывая большой поток населения, дополнительно будут предусмотрены отдельные зоны для каждого компонента.

На сегодня, помимо перечисленных выше торгово-развлекательных центров ,также поступило обращение от торговой сети «Мечта», ТД «Солтустик», ТОО «Нурбереке 555» по разъяснению требований по развертыванию прививочных пунктов для проведения массовой вакцинации.

В целях достижения высокого охвата вакцинацией населения объектам, где созданы все условия для работы прививочных пунктов согласно требованиям постановления главного государственного санитарного врача РК 13 от 12.04.21 г. дано разрешение работать до 22:00 часов.

В ближайшее время такие пункты откроют в ТРЦ «Керуен» и в комплексе «Абу-Даби Плаза».