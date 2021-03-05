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    19:55, 04 Март 2021 | GMT +6

    Столичным рынкам разрешили работать и в выходные дни

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В опубликованном новом постановлении главного государственного санитарного врача столицы Сархат Бейсеновой изменен график работы рынков города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    «Организовать работу продовольственных и непродовольственных рынков (на открытом воздухе) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий в рабочие и выходные дни с 10:00 до 19:00 часов», - говорится в новом постановлении.

    Поручено также организовать работу всех видов деятельности производственных предприятий с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы в штатном режиме.


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