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Столичным дачникам рекомендуют поливать участки ночью
2 Июня 2020 21:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уведомление по поливу огородов и садов в г.Нур-Султан разместило на своей официальном сайте ГКП «Астана су арнасы», передает МИА «Казинформ».
«Уважаемые жители г. Нур-Султан! ГКП «Астана су арнасы» уведомляет, что в связи с жаркими погодными условиями и во избежание дефицита питьевой воды необходимо производить полив огородов и садов строго с 23.00 часов до 6.00 часов утра 2 раза в неделю, так как водопроводные сети не рассчитаны для полива приусадебных участков и зеленых насаждений. Для вашего удобства рекомендуем предварительно набирать воду в емкости для полива», - отмечается на сайте предприятия.
Ключевые слова: Нур-Султан,
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