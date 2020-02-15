Столичным бизнесменам из социально уязвимых слоев населения предоставят участки для уличной торговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Палата предпринимателей города Нур-Султана начала прием заявлений от предпринимателей, относящихся к социально уязвимым слоям населения, на выдачу земельных участков по квоте для размещения объектов уличной торговли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Согласно регламенту к социально уязвимым слоям населения относятся: 1) инвалиды и участники Второй мировой войны и лица, приравненные к ним; 2) инвалиды первой, второй и третьей групп; 3) семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; 4) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия; 5) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава»; 6) семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка; 7) неполные семьи, из числа малообеспеченных семей; 8) многодетные матери-одиночки.

Процедура распределения земельных участков по квоте состоит из нескольких этапов. В первую очередь, необходимо сформировать потенциальные земельные участки для распределения. В этой связи индивидуальных предпринимателей, которые относятся к социально уязвимым слоям населения, просят предоставить предложения по земельным участкам (не более 24 м2), на которых они планируют разместить торговый объект.

Предложения направляются в свободной форме и должны содержать следующие сведения: месторасположение земельного участка с привязкой к пересечению улиц, объектов, строений либо другие сведения, которые позволят определить его месторасположение; схема земельного участка c сайта www.genplan.saulet.astana.kz либо других интернет ресурсов; фотографии земельного участка на месте с привязкой к пересечению улиц, объектов или строений.

Кроме этого, необходимо указать вид деятельности: продажа (овощи, фрукты); продажа готовой продукции (напитки, мороженое, фаст-фуд); цветочный павильон; продажа продуктов питания (хлебобулочная, молочная, колбасная продукция); объект технического сервиса; газетный киоск; продажа сувенирной продукции; объект бытовых услуг (ремонт обуви); организация детского досуга; пункт проката.

Заявки принимаются c 12 февраля до 13 марта текущего года по адресу: проспект Республики, 24, БЦ «Парасат», 2 этаж, отдел по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров. Телефон: 8(7172) 91-90-84, электронный адрес: d.mustafina@atameken.kz.





Фото: astana.gov.kz