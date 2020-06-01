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Столичных жителей предупреждают о шторме 2 июня

1 Июня 2020 17:50
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Столичных жителей предупреждают о шторме 2 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане 2 июня ожидается гроза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 70-75 %», - говорится в сообщении.


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Ключевые слова: Погода,
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