Столичных жителей предупреждают о шторме 2 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане 2 июня ожидается гроза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 70-75 %», - говорится в сообщении.