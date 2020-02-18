Столичных врачей обучили распознавать коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городской поликлинике № 9 города Нур-Султана прошел семинар по вопросам диагностики и профилактики коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ».

На сегодня грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте по числу ежегодно заболевающих людей.

Несмотря на постоянные усилия, направленные на борьбу с возбудителями гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ, победить их до сих пор не удается. Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек. Об этом рассказывает врач здорового образа жизни городской поликлиники №9 Майра Рыспаева.

По ее мнению, это связано с тем, что вирусы и, прежде всего вирусы гриппа и коронавирусы, обладают способностью менять свою структуру и поражать человека вновь.

В группу риска входят дети, люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, беременные женщины, медицинские работники и работники общественного транспорта, предприятий общественного питания.

«Особо тяжело переносят инфекцию дети и пожилые люди. Для этих возрастных групп очень опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания», - говорит специалист.

Как правило, инфекция передается от больного человека здоровому через мельчайшие капельки слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля разговора.

Симптомы, на которые следует обратить внимание, повышенная температура, озноб, общее недомогание, слабость, головная боль, боли в мышцах, снижение аппетита, возможны тошнота и рвота, конъюнктивит (возможно), диарея (возможно).

В среднем болезнь длится около пяти дней. Если температура держится дольше, возможно, возникли осложнения в виде пневмонии, энцефалита, менингита, осложнения беременности, обострения хронических заболеваний.

Лечение заболевания проводится под контролем врача, который только после осмотра пациента назначает схему лечения и дает другие рекомендации. Заболевший должен соблюдать постельный режим, полноценно питаться и пить больше жидкости. Необходимо обязательно оставаться дома и не создавать угрозу заражения окружающих.

Самым эффективным способом профилактики гриппа является ежегодная вакцинация. Состав вакцины против гриппа меняется ежегодно. Прежде всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в группу риска. Оптимальное время для вакцинации - октябрь-ноябрь.

Универсальные меры профилактики: часто и тщательно мойте руки, избегайте контактов с кашляющими людьми, придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоровая пища, физическая активность), пейте больше жидкости, регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь, реже бывайте в людных местах, используйте маску, когда находитесь в транспорте или в людных местах.

Врачи советуют при первых признаках вирусной инфекции обращаться к врачу.