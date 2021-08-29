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    21:40, 28 Август 2021 | GMT +6

    Столичных водителей с поддельными техпаспортами задержали в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарскими полицейскими задержаны астанчане по подозрению в подделке техпаспортов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    «Сотрудниками Роты патрульной полиции на въезде в город Павлодар были остановлены две автомашины Toyota Estima, находящиеся на российском учете, под управлением водителей 1989 и 1990 годов рождения, жителей города Нур-Султан. При проверке документов подозрения полицейских вызвали технические паспорта на данные транспортные средства. В свое оправдание мужчины ничего пояснить не смогли. Они подозреваются в использовании поддельных технических паспортов», – сообщил исполняющий обязанности командира Роты патрульной полиции Департамента полиции Павлодарской области Адлет Мергазин.
    В полиции отметили, что по данным фактам начаты досудебные расследования по статье 385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Назначены необходимые экспертизы. Обе автомашины водворены на штрафную стоянку Павлодара.
    Теги:
    Транспорт Правоохранительные органы Павлодарская область
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