21:40, 28 Август 2021 | GMT +6
Столичных водителей с поддельными техпаспортами задержали в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарскими полицейскими задержаны астанчане по подозрению в подделке техпаспортов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.«Сотрудниками Роты патрульной полиции на въезде в город Павлодар были остановлены две автомашины Toyota Estima, находящиеся на российском учете, под управлением водителей 1989 и 1990 годов рождения, жителей города Нур-Султан. При проверке документов подозрения полицейских вызвали технические паспорта на данные транспортные средства. В свое оправдание мужчины ничего пояснить не смогли. Они подозреваются в использовании поддельных технических паспортов», – сообщил исполняющий обязанности командира Роты патрульной полиции Департамента полиции Павлодарской области Адлет Мергазин.
В полиции отметили, что по данным фактам начаты досудебные расследования по статье 385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Назначены необходимые экспертизы. Обе автомашины водворены на штрафную стоянку Павлодара.