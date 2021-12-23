Столичных водителей предупредили о гололеде на дорогах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана предупреждают водителей быть внимательными на дорогах. За сутки в столице зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Департамент полиции Нур-Султана в связи с изменчивостью и ухудшениями погодных условий обращается к водителям и просит быть максимально внимательными и осторожными во время движения, не отвлекаться на различные гаджеты, в том числе сотовые телефоны.

«На улицах столицы уборка снега организована в круглосуточном режиме. Призываем водителей быть аккуратнее и не парковать машины вдоль проезжей части, не препятствовать движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники.

Наиболее опасными для водителей является мокрый асфальт. Дорожное полотно скользкое, к тому же образовались наледи. Эти условия в совокупности способствуют увеличению тормозного пути транспортных средств. В целях безопасного движения на дорогах, столичные полицейские рекомендуют владельцам автотранспортных средств неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.

Также необходимо быть предельно внимательными и пешеходам, переходящую проезжую часть или двигающимся вдоль проезжей части», - предупредили в ведомстве.

Напомним, на большую часть территории РК 23 декабря по-прежнему будет оказывать влияние Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты принесут осадки (дождь, снег), за исключением юго-востока страны, где ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра на северо-западе, севере, востоке, в центре страны с низовой метелью.