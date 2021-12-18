Столичных водителей из-за непогоды призвали быть внимательными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана попросили водителей быть внимательными на дорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

За сутки в столице зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий.

«Департамент полиции г. Нур-Султан в связи с изменчивостью и ухудшениями погодных условий обращается к водителям быть максимально внимательными и осторожными во время движения, не отвлекаться на различные гаджеты, в том числе сотовые телефоны. Так, вчера около 14 часов 13 минут, 34-летний водитель автомашины марки «Audi», следуя по трассе Астана-Караганда в сторону ул.Армандастар, не соблюдая необходимую дистанцию, допустил наезд на автомашину марки «Volkswagen», которую от удара по инерции откинуло на впереди стоящую автомашину «Škoda». После чего автомашина марки «Kia» допустила наезд на автомашину «Audi», которую откинуло на полосу встречного движения, где было допущено столкновение с автомашиной марки «Honda». В результате ДТП телесные повреждения получили трое пассажиров автомашины «Volkswagen», которые после осмотра врачей были отпущены. Проводится проверка», - сообщили в полиции.

Также необходимо быть предельно внимательными и пешеходам, переходящую проезжую часть или двигающимся вдоль проезжей части, дополнили в департаменте.