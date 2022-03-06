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    21:54, 05 Март 2022 | GMT +6

    Столичных ветеранов здравоохранения поздравили с 8 Марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С Международным женским днем столичное управление общественного здравоохранения поздравило свои предшественников – ветеранов медицины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Женщин-ветеранов труда поздравили с праздником и поблагодарили за существенный вклад и высококлассную работу, за опыт, который передан и применяется медработниками и сегодня.

    Виновницы праздника в качестве поздравления получили «набор здоровья»: разные травяные чаи, сухофрукты, мед и др. После они поделились с молодежью своими рассказами о работе прошлых лет.

    «Помню, Советский союз развалился, и настало страшное время. Централизованный закуп и обеспечение лекарствами резко прекратились, нужно было все менять и создавать заново в системе. Тогда не было ни одного препарата, чтобы лечить больных с сахарным диабетом, с онкологией…. Выпрашивали у «соседей» хоть что-то для своих пациентов. Как-то справились и с этим», - вспоминает Елена Киселева, которая работала в отделе лекарственного обеспечения областного управления.

    Напоследок, нынешние работники горздрава получили напутственные слова и благословение старших.

    По сообщению управления, на сегодня по городу осталось всего 7 ветеранов медицины, кто стоял у истоков создания всей системы здравоохранения еще при Целинограде.


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