Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Столичных ветеранов ВОВ поздравили с Днем Победы

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
9 Мая 2023, 13:30
Столичных ветеранов ВОВ поздравили с Днем Победы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проживающих в столице ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Днем Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В честь ветеранов был организован передвижной концерт – пожилых людей посещали на дому, где мелодии военных лет исполнял Духовой оркестр Государственной академической филармонии акимата города Астаны. Военно-патриотическими напевами смогли насладиться и жители близлежащих домов.

photo

«В этом году мне исполнилось 98 лет. Сегодня у меня 9 внуков, 19 правнуков. Вы, молодые люди, живите! Я пережил три войны. Участвовал на фронте в Германии, США, Корее и Японии. В 17 лет я пошел на войну, а в 23 года благополучно вернулся в страну», - сказал ветеран Жакан Сейсебаев.

photo

photo

Ветераны по-разному реагировали на музыку. Кто-то задумывался, а кто-то, как Владимир Дровосеков, несмотря на возраст, начинал пританцовывать в такт мелодиям.

«Когда я слышу мелодии тех лет, я чувствую большую радость. Я вспоминаю, как сам исполнял эти песни. Меня заставляли идти на сцену, петь и танцевать для всех», - вспоминает ветеран.

photo

photo

«Мы решили сегодня поздравить наших ветеранов в необычном формате – во дворах было организовано выступление оркестра, исполняющего мелодии военных лет. Мероприятие, которое мы провели – это дань уважения нашим ветеранам. Тем ветеранам, которые находятся в «строю», и тем, которых уже с нами нет. Такие мероприятия будут проводиться во всех домах, где живут ветераны». – сказал журналистам руководитель управления по вопросам молодежной политики Астаны Багдат Атымтай.

photo

photo


photo

photo

photo


photo

photo

photo


photo

photo

photo


Астана   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Задержан экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов
Задержан экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш
Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Движение 11 автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение 11 автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Защитные шлемы и светоотражающие знаки обяжут носить электросамокатчиков
Защитные шлемы и светоотражающие знаки обяжут носить электросамокатчиков
Хищение почти в миллиард: Глава управления образования уволилась после задержания главбуха в Талдыкоргане
Хищение почти в миллиард: Глава управления образования уволилась после задержания главбуха в Талдыкоргане