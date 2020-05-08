Столичных ветеранов поздравил духовой оркестр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичный акимат и Государственная академическая филармония Нур-Султана решили преподнести ветеранам Великой Отечественной войны музыкальный подарок. Музыканты духового оркестра сыграли песни военных прямо во дворах у ветеранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый год мы поздравляем наших замечательных ветеранов. Поскольку из-за карантина мы не могли собрать их вместе в этом году, то управление молодежной политики и управление культуры Нур-Султана совместно с государственной филармонией решили лично приехать и поздравить ветеранов. Духовой оркестр является символом музыки военных лет», - сказала менеджер духового оркестра Государственной академической филармонии Нур-Султана Юлия Зайчиковская

По ее словам, такой формат поздравления используется в первый раз.

«Мы играем военные песни и таким образом дарим им свой творческий подарок. Подобное делаем впервые. Думаю, это самый лучший проект, который можно было придумать в таких условиях. Вообще, у нас 44 ветерана ВОВ, но сегодня навестим только 34, потому что не все находятся дома», - объяснила спикер.

«Со своей стороны хотим выразить огромную благодарность и подарить свой музыкальный подарок», - добавила концертмейстер духового оркестра Государственной академической филармонии Нур-Султана Анна Гарцунова.

Такой подарок стал приятной неожиданностью для ветеранов ВОВ. Вытирая слезы, герои сердечно благодарили музыкантов.

«Большое вам спасибо, что сделали мне сегодня такой праздник. Вы знаете, какой ценой далась Победа всему нашему многонациональному народу. Война коснулась фактически каждой семьи. Несмотря ни на что, Победа осталась за нами», - подчеркнул ветеран ВОВ Александр Бабичев.

Ветеран ВОВ Михаил Кулик также выразил свою благодарность.

«Мне очень понравилось, большое вам спасибо. Это очень хороший подарок. Мы очень признательны за внимание, за беспокойство о нас», - заключил ветеран.